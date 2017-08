"Vehkleja" USA-poolne levitaja: see oli tõeliselt liigutav film

"Vehkleja" USA-poolne levitaja Mark Fishkin rääkis väljaandele San Francisco Chronicle, et Eesti-Soome koostööfilm on liigutav meeldetuletus sellest, milline võib olla ühe täiskasvanu mõju lapsele.

Kuigi "Vehkleja" sai Kuldgloobuste jagamisel võõrkeelsete filmide kategoorias nominatsiooni, poleks film USA kinolinale kunagi jõudnudki, kui mittetulundusühingu California Film Institute asutaja Mark Fishkin seda näinud poleks. "Minu jaoks oli see meeldetuletus, milline mõju võib täiskasvanul olla lastele, eriti neile, kes on vähesega harjunud. "Vehkleja" tõstab selle tõeliselt esile. See on väga liigutav film," kommenteeris Fishkin, miks ta otsustas filmi Ameerika Ühendriikides levitada.

San Francisco Chronicle võttis ühendust ka filmi soomlasest režissööri Klaus Häröga, kes meenutas, kuidas lugu temani üldse jõudis. "See oli nii põnev ja soe lugu sellel raskel ajastul. Mull tõeliselt meeldis see kontrast. Selles hallis raskuses on selline kaunis balletilaadne spordiala, mis annab lootust ja julgust. See on sõnum ühest teisest ajastust ja ma tundsin, et see oleks minupoolne kingitus," meenutas Härö.

"Vehkleja" põhineb osaliselt Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise (1925-1993) elulool. "Igal spordialal on oma legendid, Nelis oli üks neist. Nõukogude Liit lagunes 1991. aastal, kuid see väike vehklemisklubi käib koos tänaseni ning on koju viinud mitmeid võite," rääkis Härö.

Režissöör lisas, et üks liigutavamaid asju seoses filmiga oli see, kui Endeli poeg Peeter temaga ühendust võttis ning teatas, et tänu filmile loodi vehklemisklubile uus trennisaal. "Peeter oli täis uhkust ja rõõmu ning tõdes, et on olnud pikk tee puukeppidega paljajalu võitlemisest uue trennihallini. Seda kuuldes ma mõistsin, et vahel filmid tõesti loevad," lausus Härö.

Režissöör meenutas, et enne Eestisse tulekut polnud ta teadlik filmi peaosalise Märt Avandi kuulsusest kodumaal. Härö lisas, et tal polnud muret, kas koomikuna tuntud näitleja niivõrd tõsist rolli välja kannab. "Võtete alguses hoidis ta lastest eemale. Ta tahtis nendega kaugust hoida, et lapsed ei harjuks liialt ära. Nende vahel oli pinge, mida võis nägudest näha. Kui võtted käivitusid, muutus ta sõbralikumaks, käis võtteplatsil, naljatas ja rääkis lastega. Nad õppisid teda tundma," meenutas Härö võtteprotsessi.

Eesti-Soome koostööfilm "Vehkleja" jookseb USA kinodes alates 21. juulist.

"Vehkleja" peaosas särab Märt Avandi, filmis teevad kaasa veel Kirill Käro, Lembit Ulfsak, Liisa Koppel, Hendrik Toompere ja Ursula Ratasepp. Režissöör on soomlane Klaus Härö.

2015. aastal sai film nominatsiooni parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusele. Samal aastal kogus film Eesti kinodes 40 376 vaatajat.