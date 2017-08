Eesti Laul 2017 noorim finalist Maian avaldas Universali alt esmasingli

tsau. i'm back. esiteks, long time no see✌???????? teiseks, väga palju on vahepeal juhtunud. mul on hea meel ja suur au teatada, et ma olen nüüd Universal Music signed artist ???????? (unistused päriselt täituvad!!!). mis ma siis vahepeal tegin? puhkasin, nautisin suve inimestega, keda armastan, ning pühendusin oma uuele muusikale (!!!) ????????. nii palju on tulemas ja ma ei saaks olla rohkem elevil. tnx, kes ikka olemas on siin peale seda kuud. see oli tore, soovitan, aga hea on tagasi olla.❤

