Vladislav Koržets lahkub "Osoonist": tulen ära enne, kui laiali valgun

ETV loodussaade "Osoon" alustab 25. hooaega ilma Vladislav Koržetsita, kes on saadet juhtinud juba kümme aastat.

Saate toimetaja-produtsent Õie Arusoo kinnitas ERR Menule, et otsuse tegi Koržets ise. "Neljandal septembril teeb Koržets oma viimase saate ja nii nagu ikka, on tal oma vaatajatele palju tarka öelda," ütles Arusoo.

"Pean õigeks tulla ekraanilt ära enne, kui ma seal niimoodi mööda ekraani piksliteks lagunen ja laiali valgun," rääkis Koržets soovist lahkuda.

Saate meeskond otsustas, et Koržetsile asendajat ei otsita, vaid saade muudab formaati. "Formaadi muutuse tingis Koržetsi lahkumine, uue režissööri Keiti Väliste tulek, soov tuua rohkem noori vaatajaid ja olla nähtav erinevatel meediaplatvormidel. Uuel hooajal tahame pakkuda oma vaatajatele usaldusväärset ja tasakaalustatud sisu, atrakriivsust, uudseid lahendusi pildikeeles," ütles Arusoo.

Lisaks loodavad saate tegijad, et "Osooni" näod Kristo Elias ja Sander Loite saavad vaatajatele veelgi tuttavamaks.

"Osooni" ikoon lõpetab oma kümme aastat kestnud telekarjääri täna õhtul uhke kuuritspüügi showga Viitina järvel.

25. hooaeg

Arusoo sõnul on "Osoonist" saanud aastatega kindla kvaliteediga iseseisev kaubamärk, millel on suur ja truu vaatajaskond. "Meid ümbritsev keskkond on pidevas muutumises, nii peab ka Osoon protsesside peegeldajana otsima pidevalt uut sisu ja pildikeelt. Ka sellel sügisel alustame pisut teistmoodi," avaldas Arusoo.

Laste- ja noorte kultuuriaastal tuuakse ekraanile tulevikutegijad. "Need on tänased koolinoored, kellel sügavam huvi looduse ja looduses toimuva vastu, kes tahavad keskkonnaküsimustes kaasa rääkida. Loodusekspertidena on neil juba ette näidata tõsiseltvõetavaid uurimustöid oma meelisvaldkonnas," kirjeldas Arusoo.

Lisaks keskendutakse reportaažidele, populaarteaduslikele teema-saatelõikudele ja teemasaadetele. Kristo Elias ja Sander Loite on võtnud oma ülesandeks näidata Eestimaa loodust tema mitmekesisuses, kajastada keskkonna valupunkte ja piiluda teadusmaailma. Vaatajate lemmikuks on kujunenud loomalood. Karl Adami, Tarmo Mikussaar ja Hannes Rohtma liiguvad aastaringselt oma kaameraga looduses , et püüda pilti ka kõige inimpelglikumate liikide elu. Loodusemehed jutustavad oma lugusid, mida filmimisel nägid, tundsid ja kogesid.

"Osoon" alustab 4. septembril ETV eetris.