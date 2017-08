"Terevisiooni" uueks näoks saab Martin Veisman

Televisiooni sügishooaeg on ukse ees ning uuenduskuuri on läbi teinud hommikusaade "Terevisioon". ETV avaldas, et uuest hooajast saab saates näha MTV Eesti VJ-na tuntust kogunud Martin Veismanit.

"Igal aastal enne kooli algust ma mäletan, et minu sees oli selline suur ootamisärevus. Mõtlesin, et ühtpidi ei saa enam väljas mängida ja teistpidi kohtun jälle nende toredate koolikaaslastega. Loodan, et sellel sügisel on palju uusi toredaid kohtumisi," juhatas Veisman sügishooaja sisse.

"Terevisioon" on hommikusaade, mis hoiab sündmustel kätt pulsil ning toob eetrisse parimat ja parimad igast valdkonnast. Olgu see kultuur, poliitika, majandus, meditsiin, sport või muu sütitav teema. Kui midagi juhtuma hakkab, on "Terevisioon" esimene, kus sellest kuulda ja näha saab, olgu siis kohvitassi ääres või hommikuste toimetamiste kestel.

Lisaks äratab hommikul televaatajaid hea muusika nii Eestist kui laiast maailmast, koos saatekülalistega tehakse ilmunud ajalehtedest meeleolukas ülevaade ning elustiili rubriigis antakse praktilisi nõuandeid koduperenaistele, nobenäppudele, kokandushuvilistele, arvutikasutajatele, lapsevanematele jt.

"Terevisioon" alustab erisaatega juba 1. septembril kell 8.00.