"Terevisiooni" uued näod on Heli Luik ja Martin Veisman

"Uus hooaeg toob kaasa uuenenud "Terevisiooni". Sellest saab ETV hommikuprogrammide kolmas põlvkond ehk "Terevisioon 3.0", kui soovite. Televaataja peab pisut varuma ka kannatust. Septembris alustame veel vanas stuudios, aga uue ehitamine käib täie hooga ja õige pea kohtuvad saatejuhid vaatajaga ka uues keskkonnas," ütles ETV meelelahutussaadete toimetuse juht Urmas Vaino.

Uuel hooajal rõõmustab vaatajaid ühtekokku viis "Terevisiooni" saatejuhti. Juba kogenud tegijatena äratavad televaatajaid Katrin Viirpalu, Piret Järvis ja Reimo Sildvee. Nende kõrval astuvad täiesti uute tulijatena ekraanile Heli Luik ja Martin Veisman.

"Heli filmiprodutsendina tunneb hästi kaameratagust maailma ja on enda jaoks välja mõelnud, missugune võiks olla tema maailm kaamera ees ning need mõtted meeldisid "Terevisioonile". Ta on heas mõttes kairevilgatsilik naabritüdruk, saatejuhi tüüp, keda hetkel Eesti teleekraanidel ei ole ning kellest võiks tulevikus välja kasvada empaatiline saatejuht," heitis "Terevisiooni" produtsent ja režissöör Rait-Roland Veskemaa valgust ühele uuele tulijale.



"Martini kasuks rääkis tema varasem teletöö kogemus MTV Eestis, kuigi määravaks said tema teadmised ja huvi valdkondades, milles "Terevisioon" end hetkel ehk kõige tugevamini ei tunne. Olgu selleks siis ekstreemsport või erinevad äpid. Samuti meeldis meile Martini energia. See on just selline, mida vaataja ühelt hommikusaate juhilt ootab," lisas Veskemaa.

"Terevisioon" on koolialguse erisaatega eetris reedel, 1. septembril kell 8.00. Tavapärasel ajal, kell 6.55, alustab "Terevisioon" juba 4. septembri varahommikul, juhatades sellega sissega sisse ETV uue hooaja.