20. augustil esilinastub ETV-s dokumentaalfilm "Põhiseaduse sünd"

Koostöös õiguskantsleri kantseleiga pöördus sihtasutus Iuridicum kevadel Eesti juristkonna poole ettepanekuga toetada põhiseaduse olulisust jäädvustava filmi valmimist. "Lootsime, et juristid jagavad veendumust – Eesti riiki ja rahvast veerand sajandit tulemuslikult teeninud põhiseaduse rahvahääletuse aastapäev väärib tähistamist ning põhiseaduse tähtsus Eesti avalikkusele taaskord rõhutamist," rääkis TÜ õigusteaduskonna direktor Peep Pruks. "Filmi idee on väga hea ja kõnetab nii tänast, homset kui ka aastakümnete tagust vaatajat," kommenteeris Notarite Koja esimees Tarvo Puri.

