Pühapäeval jagub pidulikke sündmusi üle Tallinna

Perepäeval saab näha, kuidas töötavad need inimesed, kellest sõltub tänapäeval Eesti iseseisvus ja heaolu – oma tegemisi demonstreerivad kaitseliit, kaitsevägi, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet ning mitmed teised. Kell 14.00 annab kaitseliidu Tallinna malev õuealal näidislahingu ning kell 17 esineb õuel Tanel Padar & The Sun. Päevajuht on Madis Milling.

