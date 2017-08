Karl-Erik Taukar ja Kristel Aaslaid kutsuvad kampaania abil üles vähem jooma

"Võib öelda, et alkoholi tarvitamine on Eesti ühiskonnas tugevalt juurdunud ja inimesed, kes otsustavad seda vähendada või alkoholist sootuks loobuda, kogevad sageli sõprade-tuttavate hämmastust," ütles TAI ekspert Jane Alop.

"Kampaaniaga liitumine on suurepärane võimalus tõestada, et olete oma elu peremees. Isegi kui pärast kampaaniat jätkatakse mõistlikus koguses alkoholi tarvitamist, on keha ja vaim kosunud ning inimesel on olemas kogemus mittejoojana. Kui kuu aega alkoholita olla ei suudeta, võiks põhjuseid analüüsida," lisas Alop.

Kampaaniaga "Septembris ei joo" saab liituda kodulehel www.alkoinfo.ee ja Facebookis, kus Karl-Erik Taukar ja Kristel Aaslaid kustuvad kõiki ühinema just enda meeskonnaga ning ühiselt septembris alkoholist loobuma.

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmete põhjal tarvitab alkoholi 83% täiskasvanud eestimaalastest. Kuigi alkoholi tarbimine väheneb neljandat aastat järjest, toimub see mõõdukate tarvitajate arvel, samuti püsib noorte seas trend tarbida vähem alkoholi.

WHO hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele. Eestis on alkoholi tarvitamine aga siiski veel oluliselt kõrgem. 2016. aastal tarvitati Eestis 8,3 liitrit absoluutset alkoholi iga elaniku kohta.