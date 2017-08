Emma Stone tõukas Jennifer Lawrence'i enimteenivate naisnäitlejate troonilt

Hiljuti tänu videole maailmas kuulsust kogunud Värmlandi lääni valge põder on osutunud nii populaarseks, et mujalt maailmast sõidab Rootsi ka loodushuvilisi, kes kõik piirkonnas haruldast looma otsivad. Loodusturistide hordid on aga osutunud nuhtluseks ühele abielupaarile, kelle aias valge põder armastab õunu söömas käia ning kuhu seetõttu on viimasel ajal sattunud uudistama üha rohkem võõraid.