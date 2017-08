Kuulsused materdavad sotsiaalmeedias Trumpi sõnavõttu

Charlottesville'i linnas tekkinud vastasseis ja hukkunuga lõppenud rahutused on USA-s taas rassismi teema päevakorda toonud. President Trumpi kommentaarid on õli tulle vaid juurde lisanud ning presidendi vastu on sotsiaalmeedias astunud paljud kuulsused.

Virginia osariigis puhkesid laupäeval vägivaldsed kokkupõrked valgete ülemvõimu toetuseks meelt avaldanud paremäärmuslaste ning vastumeeleavaldajate vahel. Rahutuste käigus sõitis rahva sekka auto, selle tagajärjel sai üks inimene surma ja üheksa viga.

Trump sattus kriitikatule alla, sest tunde pärast rünnakut toimunud hukkamõistvas pressiülesastumises ei nimetanud ta ühtegi konkreetset vihagruppi, vaid süüdistas vägivallas "mitut osapoolt". Paljude arvates oleks riigipea pidanud väljendama paremäärmuslaste, neonatside ja Ku Klux Klani suhtes otsekohesemat hukkamõistu, sest rühmituste liikmed olid meeleavalduse organiseerijad ning hüüdsid rassistlikke ja natsistlikke loosungeid. Organisatsioonide liikmed kasutasid Twitterit selleks, et Trumpi aususe eest tänada.

"La La Landi" režissöör Damien Chazelle lõi endale Twitteri konto lihtsalt selleks, et Trumpi avalduste vastu astuda, vahendas Independent.

Chazelle kirjutas Twitteris, et Trumpi administratsioon toetab avalikult natsismi ja valgete ülemvõimu. Filmirežissöör, kes hoiab avalikust elust pigem eemale, lõi sotsiaalmeediasse konto, lootes, et paneb nii valijad mõtlema. "Loodan, et see tohutu moraalne läbikukkumine inspireerib uut liikumist. Ma võin kõlada naiivselt, kuid püüan selle jooksul teha kõike, mis minu võimuses. Ma tahan uskuda, et iga väiksemgi samm loeb," kirjutas Oscariga pärjatud režissöör.

Decided to join Twitter because I feel a responsibility to add my voice to the chorus. (1/10) — Damien Chazelle (@DSChazelle) August 16, 2017

Muidu sotsiaalmeedias aktiivselt sõna võtnud Trump püsis konflikti järel Twitteris üllatavalt vaiksena. Menukirjanik J.K. Rowling võttis samuti Trumpi vastu sõna, imestades, et muidu häälekas president unustas vist Twitteri kasutamise.

Hell of a day for the President to forget how to tweet. pic.twitter.com/ABffmwwH8D — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 12, 2017

Kuulus saatejuht Jimmy Kimmel pidas oma saates "Jimmy Kimmel Live!" maha monoloogi, kus Trumpi sõnavõtu üle nalja viskas. "Tal veab viltu iga jumala päev. Aga kõik üritavad seda ignoreerida, sest te ei taha neile ebameeldivatele liberaalidele tunnistada, et neil oli õigus. See on viimane asi, mida teha teha tahate, aga sügaval sisimas te teate, et tegite vea, te valisite vale mehe. See ei lähe paremaks, vaid hullemaks," ütles Kimmel televaatajatele.

EW kirjutas, et näitleja Mark Ruffalo ja filmilooja Michael Moore üllatasid Broadway publikut, viies nad presidendi nime kandva Trump Toweri juurde, et Charlottesville'i sündmuste ohvritele solidaarsust näidata. Ruffalo ütles, et loodab aktsiooniga Trumpini jõuda. "On olemas kaks poolt - inimesed, kes võitlevad natside vastu ja natsid ning see on kõik. Me ei saa lasta natsidel olla normaalne osa meie ühiskonnast. Me peame võitlema," teatas kuulus näitleja.

Michael Moore arranged for buses to take audience from his Broadway show, at which Mark Ruffalo showed up tonite, to the Trump Tower protest pic.twitter.com/B0fVghg9PA — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) August 16, 2017

USA ekspresidendi Barack Obama vastus USA-s Charlottesville'is toimunud vägivallale on Twitteris enimlaigitud säuts, kus ta tsiteeris Nelson Mandelat: "Mitte keegi ei sünni vihates teist inimest tema nahavärvi, tausta või usu pärast..." Obama riputas säutsu kõrvale pildi endast naeratamas koos erineva nahavärviga laste grupiga.