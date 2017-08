ERR.ee video: Legendaarsed punkarid meenutasid toonaseid ülesastumisi

Kakumäe uues sadamas korraldatav Muinastulede öö üritus on tavapärasest veidi erilisem, sest tänavu saab Kakumäe esmamainimisest 550 aastat. Peaesineja on ansambel Kõrsikud ja päeva juhib raadiosaatejuht Mark Kitajev.

Kuulsuste koja korraldatava kohtumisõhtute sarja eesmärgiks on Eesti muusika kuulsuste koja idee tutvustamine ja eksponaatide kogumine Eesti levimuusika näituse jaoks. Kuulsuste koda ja näitus avatakse kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, eesmärgiga säilitada ja näidata publikule Eesti muusika kultuuripärandit ja hoida au sees neid levimuusikuid, kes meie rahvale nii kodu- kui ka välismaal kuulsust on toonud.

