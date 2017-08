Vladislav Koržets: ma ei naera enam üldse, lihtsalt muigan

Saatejuht ja kirjanik Vladislav Koržets tõdes, et nali on inimesele ülimalt vajalik asi, kuid ei mäleta, mis teda viimati südamest naerma ajas.

"Ma ei naera üldse enam, ma muigan lihtsalt. Selliseid asju, mis mind laginal naerma ajaksid, juhtub üsna harva. Naeran ma ikka muidugi, kasvõi vaadates, kuidas väike lapselaps ringi ukerdab ja kui hea tuju tal on, kuidas ta silmad säravad, hakkad kaasa naerma ja kogu lugu. See on teistmoodi rõõmuväljendus," kirjeldas Koržets Raadio 2 "Suvehommikus".

Koržets lisas, et naljasoolikas on suuresti inimesega kaasasündiv asi. "Kui meil ei oleks huumorimeelt ja suutmist vaadata oma tegemistele eemalt, kusagilt kõrgelt ja kaugelt ja hoopis teise nurga alt, siis me läheksime lihtsalt lolliks," tõdes Koržets. "Psühholoogid, kes on seda uurinud, on tähele pannud, et lastel huumorimeel ja empaatiavõime arenevad üheskoos. Kui ei ole üht, siis ei ole teist," lisas mees.

Mehe sõnul ei ole heal naljal retsepti, pigem on see väga lokaalne asi. "Ta sünnib konkreetses kontekstis, peab olema lihtsalt sool või soolikas inimesel, et ta näeb kõike olemasolevat mingi teistsuguse nurga all, kuidagi hoopis ootamatult ja see sünnitabki võõritusefekti või naljaefekti," selgitas Koržets.

Ise nimetab Koržets end endiseks humoristiks ning tekste luues jõuavad naljad harva temani. Koržets lisas, et iga päev ta luuletusi ei kirjuta, pigem jõuavad riimid juhuslikult temani. "Vahel mul ei õnnestu luuletamise eest ära põgeneda, ta saab mu kätte, ehkki ma püüan kangesti mitte järele anda sellele himule. Nii palju sõnu on ilmas tehtud, nii palju ridu kirjutatud ja lisada juurde sinna pahna sisse, seda pahna on nii palju, oma sõnu veel ja suurendada ülemaailmset pahnahunnikut meie teadvuses, seda ma ei taha, sellepärast püüan põgeneda," selgitas Koržets.

Viimati tuli talle luuletamise hoog peale juunikuus, kui ta sõbra Toomas Undi pool aega veetis. "Ma vaatasin Toomase juures üht kaske, puhus hästi tugev tuul ja kaseoksad olid horisontaalselt ühes suunas. Ma mõtlesin, et kui ma oskaks joonistada, oleksin Jaapani sulejoonistuse meister, siis ma ilmtingimata joonistaksin seda. Kuna minul seda kunsti pole, siis ma kirjutasin hoopis ühe väikese luuletuse," ütles Koržets.