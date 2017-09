Marika Korolev naaseb "Õnne 13" ridadesse oma mõnekuuse beebiga

""Õnne 13" on selles mõttes eriline sari, et aastate jooksul on tihti näitlejad tulnud ja läinud. Siis ongi kõige targem nad näiteks välismaale õppima või töötama kirjutada, sest seda juhtub Eesti elus palju, et mõni lähedane või pereliige ajutiselt ära kolib. Maha jäänud omaste jaoks on nad aga ikkagi alati olemas, neid igatsetakse, neist räägitakse, solvutakse, kui nad ei helista, rõõmustatakse, kui on kuulda häid uudiseid. Nii et isegi kui näitleja ei saa võttele tulla, räägivad teised karakterid tema tegelasest ikkagi edasi ja selles mõttes ei kao ta stsenaristi jaoks kuskile," kirjeldas "Õnne 13" stsenarist Andra Teede ERR Menule.

Teede lisas, et sarja tegijad ei mõelnud isegi hetkeks, et äkki Evelini roll sarjast üldse kõrvale jätta. "Evelin on üks nii-öelda esimese ringi, sarja algsete tegelaste seast ja ilma temata mina küll Morna linna ette ei kujuta. Marika on nii tore ja vastutulelik näitleja ka, kes on oma kolm last ja kodu ekraanile toonud, nii et tema olulisust meie jaoks on raske üle hinnata," rõhutas Teede.

Sügisest naaseb Korolev ekraanile, kuid mitte üksi, vaid väikese kaasstaariga. Korolevi jaoks pole see esimene kord oma lapsega teleekraanil koos üles astuda, tema tütar Annabel ja poeg Raul Ra on mõlemad seriaalis kaasa löönud.

Teede ütles, et "Õnnes" on väikesed lapsed nii linnapeal, Intsul kui Anul ning nüüd ka Evelini majas. "Järgmiseks on kamp umbes kümneaastaseid lapsi ja nende kirjutamine on minu jaoks keerulisem kui beebide. Väike laps ju ei räägi ega satu ise eriti suurtesse seiklustesse, nii et stseenis kirjutan ma teda lihtsalt veel ühe tegurina tema vanematele. Kümneaastastel on aga juba välja arenenud iseloom, oma arvamus ja puhtast mähkmest tuhat korda keerulisemad tahtmised. Aga lapsed on muidugi toredad ja ma kasutan neid hea meelega," kinnitas Teede.

Uus hooaeg tõotab Teede sõnul tulla äärmiselt põnev. Stsenarist on kirjutamisega juba kolmandiku hooaja peal ja tunneb, et iga osa on järjest huvitavam. "Mornas on nii palju uusi nägusid, alates beebidest kuni tuntud ja armastatud näitlejateni nagu Meelis Rämmeld. Ka lood on väga erilised, paljud neist näitlejate või minu enda päris elust üles korjatud, teised kajastavad üldisemaid arenguid ühiskonnas. Nii et oodata võib seda, mida Mornast ikka - armastatakse, tülitsetakse, sahkerdatakse, kirutakse valitsust, hoitakse silm peal õlle ja või hinnal ning, mis peamine, elatakse pere ja tuttavate keskel nii hästi kui võimalik," kirjeldas Teede uut hooaega.

"Õnne 13" alustab ETV ekraanil uut hooaega juba 9. septembril kell 20.30.