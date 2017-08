Hillary Clinton avaldab presidendivalimiste lüüasaamisest raamatu

Eelmisel aastal USA presidendiks pürginud Hillary Clinton teatas, et avaldab valimistest personaalse raamatu "What Happened?" ("Mis juhtus?").

Kirjastaja Simon & Schuster on juba avaldanud raamatu sisukirjelduse, kus Clinton kirjeldab oma raskusi avalikkuse ees, vahendas Independent.

"Nüüd, olles vaba valimistega seotud kohustustest, viib Hillary lugeja kurssi oma intensiivse ja isikliku kogemusega, et saada esimeseks naispresidendiks Ameerikas. See oli protsess, mida iseloomustasid raev, seksism, joovastavad kõrgused ja kurvastavad madalikud, väljamõeldistest uskumatumad pöörded, Venemaa sekkumine ja vastane, kes murdis kõiki piire," kirjeldas kirjastaja raamatut.

Raamatu lehekülgedel kirjeldab Clinton, mis tunne oli joosta võidu Donald Trumpiga, räägib vigadest, mida ta tegi, kuidas ta oma lüüasaamisega toime tuli ja sellest, kuidas ta leidis taas jõu.

Clinton on varem avaldanud kolm raamatut: "Living History", "Hard Choices" ja "It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us".

12. aprillil 2015 teatas Clinton ametlikult, et kandideerib 2016. aasta presidendivalimistel, kuid jäi alla Donald Trumpile, kes võitis valimiskogus 304 häälega, kuid kaotas rahvahääletuse Hillary Clintonile, kes edestas teda 2 868 691 häälega.

"What Happened?" jõuab raamatupoodidesse septembrist.