Harry Potteri sünnimaja on miljoni euro eest müügis

Inglismaal Suffolkis asuv De Vere maja näidati mängufilmis "Harry Potter ja surmavägised I osa", kirjutab BBC. Tegemist oli võlurite koduga Godric's Hollow's, kus Lord Voldemort Harry vanemad tappis.

De Vere maja "Harry Potteri" filmis Autor: Kaader filmist

See on juba teist korda viimase viie aasta jooksul, kui kuu magamistoaga maja müügis on. Hinnaks on märgitud 995 000 naela, mis on veidi enam kui miljon eurot.

Hoone kannab De Vere nime, kes oli keskajal elanud perekond ning väidetavalt pärast kuningat rikkaimad kogu maakonnas. 1651. aastal hoiti Charles II ja James II õde ja nooremat venda selles majas koduarestis.