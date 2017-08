Dolly Parton avaldab lastelaulude plaadi

Partoni esimene lastemuusikaplaat kannab pealkirja "I Believe in You" ningjõuab müügile septembri lõpus, vahendas EW.

"Minu esimene album avaldati 50 aastat tagasi ning sellest on möödunud 50 imelist aastat. M aolen väga elevil, et tulen välja oma esimese lastelaulude plaadiga kõigi nende aastate jooksulm," kommenteeris Parton

Plaadi tulu läheb heategevusorganisatsioonile Imagination Library, mis jagab tasuta raamatuid lastele. "20 aasta jooksul oleme me näinud, kuidas 100 miljonit raamatut laste kätte antakse ja ma loodan, et neid tuleb veel," lisas Parton.

Parton avaldas ka uue albumi kaane, kus on näha teda haldjakostüümis. Plaadil kõlab 14 laulu, mis on Partoni enda sulest.

Uuel plaadil kõlab ka Partoni 1971. aasta hiti "Coat of Many Colors" uusversioon, mis on inspireerinud kirjanikke ja filmitegijaid. Albumi boonuslool loeb Parton ette "Coat of Many Colors" raamatuversiooni.