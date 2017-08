Daniel Craig kinnitas taas Bondi kingadesse astumist

Näitleja Daniel Craig on viimaks andnud kinnituse, et asub tõesti "James Bondi" filmisarja järjekordse linateose peaossa.

Craig on agent 007 kehastanud neljas filmis ning lubas, et enam ta seda teha ei soovi. Ometi kinnitas ta nüüd USA jutusaates "The Late Show", et mängib siiski ka uues linateoses.

BCC teatel oli otsus selge juba mitu kuud tagasi, kuid seda ei tehtud veel avalikuks. "Me arutasime asja ja püüdsime kõike paika panna," selgitas Craig lisades, et vajas vahepeal veidi puhkust.

Järgmine, järjekorras 25. Bondi-film peaks kinodesse jõudma 2019. aasta novembris.