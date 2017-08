Galerii ja video: Peedu Kass andis Telliskivis lõunakontserdi

"See on paras väljakutse," iseloomustas Peedu Kass pärast kontserti oma etteastet, kuid kinnitas Menule antud intervjuus, et nautis lõunakontserti väga. Ta oli väga meeldivalt üllatunud, et inimesi oli nii palju keset tööpäeva teda kuulama kogunenud.

Kass esineb sügisel Brüsselis Flagey kontserdimajas B-EST jazzi nädalavahetusel omanimelise kollektiiviga Peedu Kass Momentum. Muuhulgas on ta komponeerinud muusikat ERSOle ja lühifilmidele. Esimese eestlasena lõpetas muusik Sibeliuse Muusikaakadeemia jazziosakonna magistriõppe. Peedu bassihelisid saab kuulda ka bändides nagu Miljardid ja Erki Pärnoja: Efterglow.

Telliskivis Kivi Paber Käärid toimuv lõunakontsert on järjekorras juba kolmas. Eesmärgiks on ka eestlastele pakkuda võimalust kuulata talente, kes esinevad eesistumise ja EV100 välisprorgammi raames välisriikides ning tutvustavad nii meie kultuuri. Esimene kontsert toimus Tallinna lennujaamas, kus sai nautida folkbändi Trad.Attack! enne turneele minekut, teisena esines Balti Jaama turul tippkoor Collegium Musicale enne Soome ja Venemaa turneed.