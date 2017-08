Elvis Presley fännklubi esimees: Elvis suri tema elu pärast

"Elvis suri tema elu pärast. Ta oma isiksusena ei suutnud mingi hetk enam taluda kogu seda koormust, mis sundis teda iga päev olema avalikkuse ees, kogu aeg tegelema uute lugudega, et olla jätkuvalt populaarne, et tõestada seda, et masinavärk tema enda tõttu ikka töötaks," põhjendas Tuulas, miks popkuningas meie seast kõigest 42-aastasena lahkus, vahendas "Vikerhommik".

Tuulas tõdes, et just Elvise surmapäeval sai temast muusiku andunud fänn. "Me kuulasime sõpradega raadiojaama Radio Luxembourg, olime seda teinud aasta või rohkemgi, öösiti see käis ja siis oli huvitav öö, et terve öö lasti kellegi huitava laulja muusikat. Ma ei olenud enne eriti kululnud midagi Elvis Presleyst. See oli aasta 1977, ilmselt siis 17. augusti öö vastu 18. Sellest hetkest see klikk käis," meenutas Tuulas.

Koos temaga on 27 aastat tegutsenud Eesti Elvise fännklubis ligi sada liiget. "Me ei ole selline klubi, et meil on mingisugune spisok nimekiri kuskil ja me väga rangelt tõmbame linnukesi ja korjame liikmemaksu. Meil on rohkem üritustepõhine, me oleme üritanud ümmargustel aastapäevadel ja tähtpäevadel klubiõhtuid korraldada nii, et nad on suhteliselt avalikud," julgustas mees kõiki klubi tegemistega liituma.

2015. aast ajaanuaris tähistati ühiselt näiteks Elvise 80. sünniaastapäeva, kuhu kogunes üle 200 inimese. Täna kogunetakse Kaja pitsaköögis, mille looja Andrei Lesment on suur Elvise fänn.

Kuulsus pärast surma

Tuulase sõnul oli Elvis lihtne maapoiss, kes sattus ootamatult prožektorite valgusesse. Temast kujunes kuulus Nashville soundi esindaja, kes salvestas oma muusikat Nashville'is asuvates stuudiotes, kus noore muusikageeniuse hääleulatus- ja sügavus välja pigistati. 1960. aastate lõpus saavutas mehe hääl sügavuse ja kareduse, mille jooksul salvestas mees ühed oma kuulsaimad hitid, nende seas "A little less conversation". Elvise muusika elab edasi tänapäevalgi, kus tema salvestiste helisid puhastatakse ja uute taustadega täiustatakse.

Presley populaarsus ei ole aastatega vähenenud, pigem on ta pärast surma saanud veelgi legendaarsemaks. Forbesi andmetel on Elvis Youtube'i kanalil populaarsem kui tänapäevased superstaarid Kanye West, Fall Out Boy ja Lana Del Rey. Rokikuningat puudutavaid videoid on üle maailma vaadatud rohkem kui 1,8 miljardit korda. Möödunud nädalal vaadati Elvise videoid päevas 4,4 miljonit korda.

Möödunud aastal oli Presley Forbesi andmetel enimteenivate surnud kuulsuste tabelis neljandal kohal.

Elvis Presley sai 16. augusti hommikul 1977. aastal vannitoas raamatut lugedes infarkti, mis oli tal juba vähemalt neljas. Staar oli seganud endale oma surma eel kange retseptiravimite kokteili.