Juba kolmas naine süüdistab Roman Polanskit seksuaalses väärkohtlemises

Naine, kes esineb nime Robin all, ütles pressikonverentsil, et seksuaalrünnak toimus 1973. aastal, kui ta oli 16-aastane. Ta on juba kolmas naine, kes Polanskit lapseealise ärakasutamises süüdistab, vahendas BBC.

"Päev pärast juhtunud rääkisin ma sellest oma sõbrale. Selle väikese erandiga otsustasin ma siiski edasi vaikida, sest ei tahtnud, et minu isa teeks midagi, mis ta elu lõpuni vangi viiks," selgitas naine, miks pole juhtunust kellelegi rääkinud. Oscarivõitja Polanski pole viimaseid süüdistusi kommenteerinud.

Polanski põgenes USA-st 1978. aastal pärast ülestunnistust, et kasutas ära 13-aastast last. Juunis palus tema ohver Samantha Geimer, et kohtuasi lõpetataks, sest on oma eluga edasi läinud ja filmitegijale andestanud.

Polanski kinnitas, et oli vahekorras 1977. aastal alaealisega ja kandis selle eest 42-päevast karistust vanglas. Poola ja Prantsusmaa kodakondsusega filmirežissöör on sellest ajast saati varjunud.

Robin, kes ilmus oma advokaadi ja avaldusega välja teisipäeval, ei saa Polanskit kohtusse kaevata, sest juhtum on aegunud. Samas saab naine tunnistada Geimeri kohtuasjas.

2010. aastal ilmus avalikkuse ette näitleja Charlotte Lewis, kes Polanskit samuti seksuaalses väärkohtlemises süüdistas. Tema juhtum leidis aset 1983. aastal, kui naine oli vaid 16-aastane.