Neli inimest vahistati "Troonide mängu" lekitamise kahtlustusega

Episood pealkirjaga "The Spoils of War" lekkis internetti seriaali India levitaja Star India kaudu. Osa jõudis veebiavarustesse mõni päev enne HBO kanali linastust. Nelja inimest süüdistatakse nüüd arvutialases õigusrikkumises, vahendas EW.

"Me võtame seda rikkumist väga tõsiselt ja alustasime koheselt siseuurimist ning koostööd oma tehnoloogiapartneriga, et leida põhjus. See on tõsine olukord ning me lahendame selle õiguslike meetmete abil," kommenteeris Star India esindaja osa lekkimist.

Leke ei toonud kaasa tõsisemaid muutusi sarja vaadatavuses, pigem pakkus meediakära näol lisareklaami. "The Spoils of War" osa jõudis teleri vahendusel 10,2 miljoni televaatajani. HBO pole leket kommenteerinud.

Lekkimine pole seotud mastaapse küberrünnakuga HBO-le, mille käigus varastasid seni tabamata häkkerid ülimenuka seriaali käsikirjad. Lunaraha nõudnud häkkerid on "Troonide mängu" stsenaariumi ning muu HBO-d puudutavat info jupiti internetti lekitanud.

Troonide mäng" on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal pälvis sari teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

Sel hooajal jõuab vaatajateni kokku seitse episoodi ning viimane ehk järgmisel aastal linastuv kaheksas hooaeg kõigest kuus episoodi pikk.