Haapsalu kingib Belinda Carslisle'ile sünnipäevaks mudaprotseduurid

"Ta kingib talle mudaprotseduurid. Kuna ta saabub siia päev varem, siis täitsa võimalik, et ta kirjutab sellele alla. Ma ei tea, kuidas ta suhtub mudasse, eriti naljakalt kõlab see inglise keeles," tõdes kontserdi pressiesindaja Reno Hekkonens "Vikerhommikus".

Hekkonens lisas, et kuigi Belinda saabub siia 59. sünnipäevaks, on naises veel särtsu küllalt. "Arvestades kõike seda, mida kõike ta on elus läbi teinud, on ta ikka väga heas vormis. Teda on prügikasti veel väga vara visata," arvas Hekkonens, lisades, et viimased Youtube'i lõigud kinnitavad, et midagi pole muutunud ja staar on heas vormis.

Hekkonens selgitas, et Belinda on sarnaselt teistele kuulsustele võidelnud sõltuvusprobleemidega ligi kümme aastat tagasi. "Ka tema on võidelnud kõikide nende pahedega, millega paljud teised staarid nii Ameerikast kui ka üle maailma on võidelnud, ja uuesti ennast ellu äratanud ja tagasi tulnud," rääkis Hekkonens.

Nüüdseks on alkohol ja uimastid minevik ning Belinda eelistab igati tervislikku eluviisi, seda kinnitavad ka tema lavatagused nõudmised. Muu tervisliku hulgas soovib laulja oma laual näha hummust, värsket guacamolet, lõigatud avokaadot ja puuviljavalikut. Samuti maiustab Belinda Carlisle erinevate juustudega, juurviljalõikude, šokolaadi, mee ja parmesaniga. Erandlikult paljudest staaridest pole Carlisle nõudnud oma backstage'i mingit alkoholi ega suhkujooke.

Belinda ,kes ei ole varem Eestis esinenud, astub üles 19. augustil Haapsalu lossihoovis.