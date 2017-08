Algasid ERR-i uue seriaali "Pank" võtted

Kümneosalise seriaali fookuses on Eesti turbulentsetel 1990ndatel − ajajärgul, mis ei ole enam kunagi määratud korduma. Draamaseriaal leiab aset ühes pangas, mis mõjutab kogu riigi arengut, kasvades peadpööritava kiirusega, kuni ühel hetkel muutub liiga edukaks, et oleks võimalik tema jätkamine senisel kujul. Segunevad triumfid ja kriisid majanduses, poliitikas ning inimeste eludes. Seriaal põhineb osaliselt tõestisündinud lool ning räägib Eesti panganduse, majanduse ning poliitika põimumisest ja ajastute kiirest vahetumisest, mille tulemuseks olid nii märkimisväärsed võidud kui ka korvamatud kaotused.

Sarja režissöörid on Jan Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ja Marianne Kõrver. Sarja peaosatäitjad on Sergo Vares, Evelin Võigemast, Priit Võigemast ja Gert Raudsep, lisaks neile on läbivates rollides Andres Dvinjaninov, Markus Luik, Tambet Tuisk, Erki Laur, Hendrik Toompere jr, Reimo Sagor, Liis Lindmaa, Tiina Tauraite, Tanel Ingi, Inga Salurand, Mirtel Pohla, Kristo Viiding, Taavi Eelmaa, Margus Prangel, Volli Käro, Enn Lillemets, Mari Abel, Terje Pennie ja paljud teised. Seriaali operaatorid on Meelis Veeremets ning Ants Martin Vahur, kunstnik Kairi Mändla, stsenaristid Eero Epner ja Tarmo Jüristo, tegevprodutsent Kaspar Kaljas, produtsent Paul Aguraiuja.

1990ndate Eestit on vaadatud erakordse ajajärguna, mil murti kiiresti lahti senisest elulaadist ning ratsutati uude epohhi. Siiani on seda kümnendit nähtud läbi poliitiliste triumfide, kuid väga suures osas määrasid ajastu tukseid mitte poliitikud, vaid hoopis pangad, kes olid kogu majanduselu mootorid, mõjutades kõiki ühiskonnas toimunud arenguid. 1990ndate pangad olid dünaamilised ja kasvasid enneolematu kiirusega ning äratasid peagi ka rahvusvahelist tähelepanu. Koos ajastuga saavutati uskumatuid triumfe, kuid varsti tehti läbi ka rida kriise. Ent ükski erakordne aeg ei kesta kaua. Nii liikusid pangad koos ühiskonnaga vääramatult ajajärgu poole, kuhu nad kunagi ei oleks tahtnud jõuda.

Seriaal "Pank" asetab fookusesse ühe riigi, kahe panga ja terve rea inimeste võidud ning kaotused. Kümne tunni jooksul rullub vaatajate ees lahti draama 1990ndate Eestist: spetsiifilisest ajajärgust, mis jättis kõigisse jälje − kellesse haava, kellesse jumaliku käepuudutuse.

Seriaal jõuab eetrisse 2018. aasta septembris ERR-is. Sari valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Seriaali rahastavad Eesti Filmi Instituut, ERR ja eratoetajad.