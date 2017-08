Karmel Killandi: pidupäevad peavad Eesti rahvale alles jääma

ETV toob ka sel aastal Eesti taasiseseisvumise tähtpäeval eetrisse piduliku vastuvõtu Kadrioru lossi roosiaias. Saatejuht ja toimetaja Karmel Killandi sõnul on tore, et eestlastel on mitu pidupäeva, mida aastas tähistada.

"Sellised tähtpäevad on vajalikud, et meenutada, kui keeruline meil on olnud ja kui palju me oleme ära teinud selle nimel, et meil täna on see tähtpäev võtta. Miks siis ei võiks olla aastas kaks päeva," ütles Killandi "Vikerhommikus".

Kui möödunud aastal toodi pidupäeval teleekraanile eestlaste mälestused ning saavutused, siis sel korral vaadatakse rohkem kaasaegset ja praegust Eestit. "Kasvõi see isetekkeline tantsupidu, tegelikult on tore, et meil on seda jõudu ja südikust ka kaasajal. Lihtsalt kaasaegses vormis tunda, teha asju koos, intuitiivselt, aga ühe mütsi all," ütles Killandi.

Eelmist aastat meenutades tulevad Killandile meelde emotsionaalsed mälestused, mida inimesed saates jagasid. "Üks naine mäletas, et terve tema sünnipäev, ta oli siis teismeline tüdruk, möödus sellest emotsioonist kantuna, isa küll grillis ja külalised olid kohal, aga kogu aeg piiluti pitskardina tagant, kas tankid tulevad ja kuidas see kõik möödub," selgitas Killandi.

Sel aastal loodetakse aga Kadriorgu president Kerti Kaljulaidi vastuvõtule kutsutud külalisi veidi teisest küljest avada. "See võikski olla televaatajatele tore, seal ei ole koos ainult prominendid, aga nende suu läbi rääkida tegelikult meie kõigi jaoks olulistest asjadest," selgitas Killandi.

20. augustil möödub Eesti iseseisvuse taastamisest 26 aastat. President Kersti Kaljulaid jätkab vastuvõtutraditsiooni Kadrioru lossi roosiaias ja kutsub külla pea tuhat inimest, et seda päeva väärikalt tähistada. Et peost saaksid osa kõik eestimaalased, teeb ETV vastuvõtult teleülekande, mida juhivad Anu Välba ja Karmel Killandi ning kus musitseerib vaid üheks õhtuks kokku tulev ansambel Ruja.

Ülekanne algab ETV-s 20. augustil kell 18.40.