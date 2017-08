Taylor Swift võitis kohtuasja teda ahistanud DJ üle

Kohus nõustus Swifti süüdistusega, et mees katsus keset fotosessiooni lauljatari seeliku alt. Kohtus käis tunnistusi andmas ka Swifti endine ihukaitsja, kes kinnitas, et nägi juhtunut pealt. "Ma ei näinud teda füüsiliselt katsumas, aga nägin tema kätt selliku all," kinnitas Greg Dent, vahendas BBC.

Taylor Swift -- The 'Sexual Assault' Photo I Wanted to Keep Secret (PHOTO) https://t.co/qT5FRZLo4T — TMZ (@TMZ) November 12, 2016

"Ma mõistan oma privileegi elus ja ühiskonnas ning võimekust kanda õlgadel kogu seda raskust, mis tuleneb enda kaitsmisest sellise juhtumi puhul. Ma loodan, et aitan sellega neid, kelle hääl peaks samuti kuuldav olema. Seetõttu kavatsen ma lähiajal teha annetusi mitmetele organisatsioonidele, et aidata seksuaalrünnakute ohvritel end kaitsta," ütles Swift pärast kohtuotsust. Swift sai valurahaks sümboolselt ühe dollari kannatuste eest.

Autor: Reuters/Scanpix

Kohtusse andis asja hoopis Mueller, kes väitis kaks aastat pärast juhtunut, et jäi oma töökohast Denveri raadiojaamas ilma seetõttu, et Swifti turvameeskond süüdistas teda naise tagumiku krabamises. Mees eitas süüd ja nõudis kahjutasuks kolm miljonit dollarit.

Endine raadiojaama KYGO töötaja Mueller ahistas Swifti Denveris keset lauljatari "Red" tuuri. Popstaar rääkis olukorrast raadiojaama juhtidele ning Mueller vallandati kaks päeva hiljem.