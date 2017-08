Galerii: Helmi Arrak avas näituse muusadest

Maaliseeria koosneb kümnest muusast ning videotest neljale ekraanile. "Oma töödel kujutan mind paeluvaid loomingulisi persoone, muusikuid, näitlejaid, androgüüne jne, kes on valgele paberile kantud musta tušiga. Olen valinud materjali ja meetodi, mis on ambivalentne, kujutised on voolavad ja piirjooned sulavad - muusa võtab paberil uue kuju ja ilme. Videoteosel liikuvad abstraktsed värvilaigud sümboliseerivad ja rõhutavad maali ning sellel kujutatava pidevat muutlikkust. Tööde ja parfümeeria vaheliseks seoseks on ambivalentsus ja salapära," rääkis Helmi Arrak

Helmi Arrak on interdistsiplinaarne kunstnik, illustraator ja disainer. Oma loomingus lähtub ta erinevatest meediumitest ja võimalustest, neid kindlalt piiritlemata. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna ning Tartu kõrgemas kunstikoolis mööblidisaini eriala.