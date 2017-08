Willie Nelson viidi hingamisprobleemidega haiglasse

Nelsonit sunniti katkestama kontsert Salt Lake Citys, sest teda tabasid hingamisraskused. Mees viidi otse USANA amfiteatri lavalt kohalikku haiglasse, vahendas Independent.

Salt Lake City asub umbes 1300 meetri kõrgusel merepinnast, hingamisraskused tulenesid kõrgushaigusest.

Nelson on viimastel aastatel kannatanud mitmete terviseprobleemide käes, kuid rahustas oma fänne Twitteris, et temaga on kõik korras. "Mul on kahju, et pidin Salt Lake City kontserdi täna varakult lõpetama. Altituud sai minust võimu, kuid ma tunnen end paremini," säutsus ta.

This is Willie I am sorry to have to cut the SLC show short tonight The altitude got to me I am feeling better now & headed for lower ground — Willie Nelson (@WillieNelson) August 14, 2017

Aasta alguses jättis mees ära mitmed kontserdid, sest teda tabas külmetus.

Nelson on pidanud maadlema mitmel korral meediaspekulatsioonidega tema surma kohta. Muusik avaldas sellele vastuseks ka loo "Still Not Dead", mis kõlab tema viimasel albumil "God's Problem Child". Album jõudis müüki mais ning tõusis Billboardi kantritabeli tippu.