Galerii: USA-s jagati Teen Choice Awards auhindu

Kui vahetult pärast ajaloolise Postimehe maja ostutehingut ütles OÜ Kodukolde Kinnisvara juhatuse liige Urmas Jürgenson, et ei tea veel, mis ta soetatud kinnisvaraga peale hakkab, siis nüüdseks on selge, et Tartus Gildi tänaval asuv maja muutub eluhooneks, kirjutab Tartu Postimees.

Parima fantaasiafilmi tiitli sai "Kaunitar ja koletis", fantaasiafilmi naisnäitleja auhinna sai sama filmi peaosaline Emma Watson, meesnäitleja tiitli pälvis aga "Vaianas" kaasa löönud Dwayne Johnson. Draamafilmi auhinna pälvis "Everything, Everything" ning draamakategoorias nimetati parimateks näitlejateks Kian Lawley ning Emma Watson.

Parimaks märulifilmiks kuulutati "Wonder Woman" ning parimateks märulistaarideks filmis kaasa löönud Chris Pine ja Gal Gadot. Parima ulmefilmi tiitli sai "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ning parimateks näitlejateks ulmefilmide kategoorias Chris Pratt ning Zoe Saldana.

