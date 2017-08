"Pealtnägijaga" liitub Dmitri Pastuhhov

Kui vahetult pärast ajaloolise Postimehe maja ostutehingut ütles OÜ Kodukolde Kinnisvara juhatuse liige Urmas Jürgenson, et ei tea veel, mis ta soetatud kinnisvaraga peale hakkab, siis nüüdseks on selge, et Tartus Gildi tänaval asuv maja muutub eluhooneks, kirjutab Tartu Postimees.

"Usume, et see koostöö toob eesti uuriva teleajakirjanduse maastikule värskeid teemasid ja käsitluslaadi ning tekitab paljuräägitud integratsiooni. Igal juhul saab olema põnev," kirjutas "Pealtnägija" meeskond Facebookis.

Septembrist lisanduvad tuttavate "Pealtnägija" toimetajate kõrvale Eesti vaataja jaoks uued näod ETV+ saatest "Insight", eesotsas Dmitri Pastuhhoviga. Praktikas tähendab see, et paar korda kuus jõuab "Pealtnägija" eetrisse vene ajakirjaniku lugu.

