Uus Ladina-Ameerika hitt astub "Despacitole" kandadele

Kuigi Puerto Rico muusiku Luis Fonsi hitt "Despacito" on sel suvel nautinud enneolematut edu, on ilma tegemas juba uus Ladina-Ameerika tantsulugu "Mi Gente".

Suve alguses nimetati "Despacito" enim striimitud looks läbi aegade, kuid hispaaniakeelne "Mi Gente" on juba tõuganud Fonsi hiti troonilt ning asus juhtima Spotify ülemaailmset edetabelit, vahendas BBC.

"See on imeline, tõeline õnnistus," on Colombia muusik J Balvin loo edu kohta öelnud.

Balvin on Lõuna-Ameerikas tuntud esineja, kelle muusikastiiliks on reggae ja räpi segu. Muusiku enda sõnul on rõõmustav, et "Mi Gente" on jõudnud rahvusvahelistesse edetabelitesse. "Ma olen latiino, aga ei tee muusikat ainult latiinodele. Mu muusika on kõigile maailmas. Muusika on vahend, et inimesi ühendada, seda ei huvita inimese nahavärv, keel või kultuur," kommenteeris muusik.

"Mi Gente" on inspireeritud prantsuse hitist "Voodoo Song", mida esitab originaalis Willy William. "Me riskisime uue muusika, uute värvide ja uue viisi loomisega. See on pöörane, mille me lõime," kommenteeris Balvin oma pala. William aitas omalt poolt produtseerida Ladina-Ameerika versiooni ning laulis sellele peale.