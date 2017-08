Galerii: "Tõe ja õiguse" filmivõtted on täies hoos

Võrumaal Mõniste vallas käivad täie hooga režissöör Tanel Toomi käe all mängufilmi "Tõde ja õigus" võtted.

"Kui arvestada, et kõik ettevalmistused on tehtud, majad üles ehitatud, lavastuslikult kõik kokku pannud, siis võib lugeda, et oleme filmiga umbes poole peal, rääkis produtsent Ivo Felt Postimehele.

Tema sõnul on kogu protsess kulgenud üsna keeruliselt, kuna ollakse 300 kilomeetri ja nelja sõidutunni kaugusel Tallinnast, mis tähendab, et iga kontakt peakorteriga on raske. "Tehniliselt oleme selle ise enda jaoks keerukaks ja raskeks teinud nipitamisega," tõdes ta. "Sisuliselt, stsenaarselt ja lavastuslikult läheb päris hästi."

Filmis astuvad üles: Priit Loog (Andres), Priit Võigemast (Pearu), Maiken Schmidt (Krõõt), Ester Kuntu (Mari) ja Simeoni Sundja (Juss).