Jõgeva avab koduaiad kohvikutepäevaks

"Aktuaalne kaamera" käis Valgerannas, kuhu tulevad ujuma ja päevitama need, kellele tundub Pärnu rand liiga kärarikas ja rahvarohke. Siin on rahulikum ja intiimsem, aga vesi on jahedam. Nüüd kaunistab kõrget kaldapealset skulptor Rait Pärja valmistatud "Armastuse ausammas".

