Noblessneris etendub tantsulavastus "Tempo"

Lavastuse teemadeks on rütmid, kulgemine, kasvamine, kahanemine, kiirendus, aeglustus, kohale jõudmine, ära minemine, lihtsalt olemine. Tempo meie sees ja ümber, looduses ja linnas. Inimene oma argitegevuste keskel, erilistel hetkedel, ajaga kaasa liikudes, sellest maha jäädes, otsides oma tempot, teiste tempot, kaotades selle ja leides jälle. Aeg on alati sama ja alati nii erinev. Vahel on kiire, vahel on aega küll. Vahel on põnev, vahel kohutavalt igav. Vahel on kiire põhjendatud ja mõtestatud, vahel lihtsalt liivajooks. Mõnikord tahad püsida kannul, mõnikord teisi maha raputada, siis jälle ise maha jääda ja omas tempos rahulikult lonkida, oma muusikaga, oma tunnetusega, oma vaatega maailmale ja sind ümbritsevale.

Laval Helen Reitsnik, Tiina Mölder, Simo Kruusement, Ajjar Ausma, Kärt Tõnisson, Tatjana Romanova, kunstnik Keili Retter, heliloojad Helena Tulve, Tatjana Kozlova-Johannes ja Nathan Tulve, videokunstnik Einar Lints, dramaturg Katrin Maimik, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, tehniline juht Enar Tarmo, produktsioon Zuga, Väike Objekt A, Sõltumatu Tantsu Lava ja Vaba Lava.

Esietendus 19. augustil. Järgmised etendused 25., 26., 27. ja 28. augustil

Etenduspaik on Tallinnas Peetri 12, sadamas Noblessneri valukoja kõrval.