Slipknot, Black Sabbath ja Pink Floydi David Gilmour vallutavad kinosaalid

September on Forum Cinemas kinodes rokikuu ning maiuspala kõikidele roki- ja raskemuusika fännidele, sest linastuvad unikaalsed kontserdifilmid, mis on loodud just kinos kogemiseks.

Rokikuud alustab kolmapäeval, 6. septembril ekraanidele astuv maailma tuntuim metalbänd Slipknot, et esitada oma uhiuut kontsertfilmi "Slipknot – Day of the Gusano". Film sukeldub bändi Mexico Knotfestil toimunud esinemise kõrval ka fännide eludesse ning kajastab legendaarse kollektiivi enam kui 20 aasta jooksul tekitatud kaost, põnevust ja kogukonnatunnet.

Kolmapäeval 13. septembri õhtul rõõmustab fänne Pink Floydi maailmakuulus laulja ja kitarrist David Gilmour oma kontserdifilmiga "David Gilmour - Live At Pompeii". Film on tõeline audiovisuaalne etendus kontserdist, kus kasutatakse lasereid, pürotehnikat ja hiiglaslikku ekraani ning laule saadavad spetsiaalselt selleks loodud filmid. Kontserdil esitatakse palu kõigist Davidi karjääri perioodidest ning ka mitmeid klassikalisi Pink Floydi lugusid.

Neljapäeval, 28. septembril vallutab kinoekraanid Ozzy Osbourne ja Black Sabbath. Kontserdifilm "Black Sabbath - The End of The End" on legendaarse Black Sabbathi viimase ringreisi kroonika, kus peamine tähelepanu on bändi suurkontserdil Birminghamis, kuid eksklusiivselt jälgitakse legende tegutsemas ka stuudios ning heidetakse intiimne pilk bändi sisemaailma: muusika, suhted ja tögamine.

Kõik kontserdid linastuvad eksklusiivselt vaid ühel õhtul Forum Cinemas kinodes Tallinnas, Tartus ja Viljandis.