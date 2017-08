Indrek Taalmaa: teatrit ei saa petta

"Teatrit ei saa petta. Näitlejatööd ei saa teha sunniviisil, vastu tahtmist, teatrit tuleb teha kirega," rääkis Taalmaa LP laupäevalehele. "Ma saan aru, et mõned näitlejad, kes on pikalt teatris olnud, on ehk jäänud sinna pelgalt inertsist, seda on kohe näha ja tunda. Minul pole seda veel tulnud, seda kurjakuulutavat tüdimust. Aga ette on tulnud nõrkusehetki, mis pärast väljapuhkamist selginevad ja viivad mind jälle lavale tagasi."

Taalmaa sõnul tuleb ära minna, kui see miski, millest jõudu ammutada, on otsa saanud. "Näitlejaid, kes põlevad võiduka lõpuni, on vähe – kuigi neid kindlasti on. Mõneti on näitlemine nagu narkootikum, sõltuvus millestki, teisiti lihtsalt ei saa," lisas ta.