Birgitta festivalil näeb kogupereballetti "Karlsson lendab..."

Etenduse toob festivalile külakostiks kaasa Läti rahvusballett, mille kunstiline juht on Aivars Leimanis. Loomeeskond: helilooja Juris Karlsons; libretistid Juris Karlsons ja Aivars Leimanis; dirigent Mārtiņš Ozoliņš; koreograaf-lavastaja Aivars Leimanis; kunstnik Mārtiņš Vilkārsis ja kostüümikunstnik Ilze Vītoliņa.

Maailma esiettekanne toimus 5. oktoobril 2013 Läti rahvusooperis. Lavastus pälvis 2013. aastal Läti Suure Muusikaauhinna parima produktsiooni kategoorias ning samal aastal Läti Gaasi poolt välja antava kultuuripreemia publiku lemmiku kategoorias.

"Birgittal me koreograafias muudatusi tegema ei pea, küll aga tuli ringi teha mõningad tehnilised seaded – on ju "Karlssoni" puhul kasutatud palju erinevaid kaasaegseid tehnilisi võimalusi. Olen väga rõõmus, et saame vaatajatele pakkuda kaht originaallavastust, mida näeb ainult meie teatris: väga originaalse nägemuse "Bolérost" ja kogupereballetti "Karlsson lendab…". Viimase puhul on kõik uus: tegu on esimese Lindgreni ainetel loodud balletiga, sellele on loodud originaalmuusika, -libretto ja -koreograafia. Arvan, et publikut köidab eelkõige Lindgreni ülipopulaarse lastejutustuse uudne vorm – balletina pole seda ju keegi varem näinud! Tegu on kogupereetendusega: seal on sooja huumorit, saab südamest naerda, on äratatavaid elulisi situatsioone, kostüümid ja lavakujundus on väga värvirõõmsad. Lähenesime selle teadlikult väga kaasaegses võtmes, kasutasime palju arvuti- ja lavatehnoloogia uudseid võimalusi. Võin julgelt öelda, et tegu on tõelise lavashow'ga. Mind isiklikult rõõmustab aga enim see, kui näen, et publik lahkub etenduselt heatujulisena," rääkis Läti rahvusballeti kunstiline juht ja lavastuse koreograaf-lavastaja Aivars Leiminis.

Läti rahvusballett on ainus professionaalne balletitrupp riigis. Läti üle 90-aastasel balletiajalool on lähedased sidemed vene klassikalise balletiga, mille traditsioonid on edasi antud põlvest põlve. Läti rahvusballetiga on seotud Riias õppinud ja treeninud balletitähed Mihhail Barõšnikov, Māris Liepa ja Aleksandr Godunov. Läti balleti sünnikuupäevaks peetakse 1. detsembrit 1922.

Järjekorras XIII Birgitta festival on alates tänavusest aastast pühendatud selle asutajale ja kauaaegsele kunstilisele juhile, maestro Eri Klasile. Alates esimesest toimumiskorrast 2005. aastal on festivali korraldaja Tallinna Filharmoonia.

Tänavu pälvis Birgitta festival juba teist korda Euroopa festivalide kvaliteedimärgi EFFE Label'i (Europe For Festivals, Festivals For Europe), mis omistatakse vaid festivalidele, mis paistavad silma mitmekülgse ja kõrge kunstilise taseme poolest ning on pälvinud nii kohalike ekspertide kui ka rahvusvahelise žürii kiitva hinnangu. Tänavu saabuvad Birgitta festivali kajastama viie välisriigi ajakirjanikud ja osalevaid riike on üksteist.

Kogupereballett "Karlsson lendab…" etendub laupäeval, 12. augustil kell 15 ja 19 Pirita kloostri varemetes.