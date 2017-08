Riina Rõõmus: olen Vikerraadio tuleviku suhtes väga optimistlik

"Ma tõesti usun, et kogu Vikerraadio toimetus, kõik need toredad inimesed, on väärt uut hingamist. Just täna (selle nädala teisipäeval – toim), kõigest tunnike enne meie praegust jutuajamist, käisin viimast korda Vikerraadio iganädalasel üldkoosolekul ja jätsin sümboolselt kollektiiviga hüvasti," rääkis Rõõmus Postimehele antud intervjuus.

"Eks ikka on natuke kahju, sest see aeg on olnud tore, samas oli mul rõõmustav vaadata, kuidas see seltskond istus seal koos ja näis uue peatoimetajaga hästi kokku klappivat. Ingridil on toredaid ideid ja palju positiivset energiat nende elluviimiseks. Ma olen Vikerraadio tuleviku suhtes väga optimistlik," sõnas Rõõmus.