„Kas pole ootamatu, et Ugala grand old lady, kes mängib ligi 100 etendust aastas ning teeb kaasa seriaalides ja filmides, leiab hullumeelse töögraafiku ja väärika vanuse kiuste endas jõudu ja tahtmist, et helistada südaöösel ja küsida, kas sa ikka mängu telkust vaatasid – jube äge möll käis, eks?“ kirjeldab Ugala teatri korraldusjuht ning Luule Komissarovi erasekretär Heigo Teder täna 75aastaseks saava näitlejanna kirge jalgpalli vastu.

