OTSE kell 18.40: presidendi vastuvõtt roosiaias

20. augustil on põhjust pidutseda, sest Eesti iseseisvuse taastamisest möödub 26 aastat. President Kersti Kaljulaid jätkab vastuvõtutraditsiooni Kadrioru lossi roosiaias ja kutsub külla pea tuhat inimest, et seda päeva väärikalt tähistada. Et peost saaksid osa kõik eestimaalased, teeb ETV vastuvõtult ka teleülekande, mida juhivad Anu Välba ja Karmel Killandi ning kus musitseerib vaid üheks õhtuks kokku tulev ansambel Ruja.

ETV otsepilt, ülekanne algab kell 18.40:

"Suvisele vastuvõtule omaselt on kutsutute hulgas rohkelt armastatud spordi- ja kultuuriinimesi, kelle tegemised on meile möödunud aastal vägevaid elamusi pakkunud. Uurime, mis on neile Eesti elus oluline ja mis kõige rohkem rõõmu valmistab," ütles saatejuht Anu Välba.

Karmel Killandi rõõmustab, et ansambel Ruja enne samal õhtul Tallinna lauluväljakul toimuvat kontserti ikka roosiaeda esinema tuleb, sest ainult nii jõuab nende erakordne taasühinemine teleri vahendusel ka nende inimesteni, kes õhtusele kontserdile minna ei saa. "Jah, nad tõesti tulevad, mis on äärmiselt uhke ja tore, sest just Ruja sisukatel lauludel on Eesti vabaks saamise loos suur roll," sõnas Killandi.

Üllatajaid, olgu aianurgas sumisevaid mesilinde või diskot tegevaid lavastajaid, on vastuvõtul aga muidugi veel.