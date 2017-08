Luule Komissarov 75! Kas on teist sellist vanaprouat, kes jookseb pool sajandit noorematega palliplatsile?

„Kas pole ootamatu, et Ugala grand old lady, kes mängib ligi 100 etendust aastas ning teeb kaasa seriaalides ja filmides, leiab hullumeelse töögraafiku ja väärika vanuse kiuste endas jõudu ja tahtmist, et helistada südaöösel ja küsida, kas sa ikka mängu telkust vaatasid – jube äge möll käis, eks?“ kirjeldab Ugala teatri korraldusjuht ning Luule Komissarovi erasekretär Heigo Teder täna 75aastaseks saava näitlejanna kirge jalgpalli vastu.

„Või kes hommikul enne kukke ja koitu juba pragab, et kas sa ikka koondise jalkamängule oled piletid ära ostnud, muidu jääme jälle headest kohtadest ilma – kuigi ligi kaks kuud on veel mänguni aega,“ jätkab Teder Luule iseloomustamist Õhtulehes.

„Kas on kuskil teist sellist 75aastast vanaprouat, kes jookseb endast 50 aastat noorematega palliplatsile, endal hirmust süda värisemas, aga silmad õnnest suured kui tõllarattad ning naeru ja rõõmu otsast otsani täis? Või kes tuleb iga hullumeelse mõttega kaasa, kui näeb, et see võib head teha. Näiteks tõmbab esimest korda elus uisud jalga ja läheb möirapullidest meestega koos hokitrenni, et aidata talvesporti populariseerida," iseloomustab Teder.

Palju õnne juubilarile ka ERRi poolt!