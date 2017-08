Penélope Cruz tuleb kuningannana

Romantiline komöödia «Hispaania kuninganna» on järg menukale ekraaniloole «Sinu unistuste tüdruk» («La Niña De Tus Ojos») ning seekord saavad vaatajad teada, kuidas on kujunenud samade peategelaste saatus 20 aastat hiljem.

Tallinna kinos Artis ja Tartu Cinamonis esilinastuv "Hispaania kuninganna” (La reina de España) on valminud režissööri Frenando Trueba käe all.

