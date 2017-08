Valgeranda püstitati armastuse ausammas

"Aktuaalne kaamera" käis Valgerannas, kuhu tulevad ujuma ja päevitama need, kellele tundub Pärnu rand liiga kärarikas ja rahvarohke. Siin on rahulikum ja intiimsem, aga vesi on jahedam. Nüüd kaunistab kõrget kaldapealset skulptor Rait Pärja valmistatud "Armastuse ausammas".

Kuna siinseid rannakülasid läbib Romantiline rannatee, tekkis kolme aasta eest ühel koosolekul küsimus, et tee küll on, aga kus on romantika.

Ausamba idee autor Mati Sutt kommenteeris, et ühel pool on õnnetus olukorras tualetid, teisel pool riietusruumid. Sealt tuli mõte, et randa võiks kaunistada skulptuur.

Nii hakkas Sutt asja ajama, võttes kõigepealt ühendust skulptor Rait Pärjaga, kellega on aastaid siinsamas Valgerannas liivaskulptuuride konkurssi tehtud. Ühtlasi mõeldi vallas välja legend, kuidas noormehe piiritu armastus päästis neiu uppumisest. See Helle Kirsi lugu mängiti maha ka kuju avamisel.

"Materjaliks on betoon," kommenteeris Rait Pärg "Aktuaalsele kaamerale". "Aga mitte tavaline betoon, vaid terratsobetoon. Mere pealt vaatad, et täitsa valge kuju, lähedale tulles näed ka sinist vilkuvat kivi sees."

Et endast Armastuse skulptuuri taustal pilti teha, on pink, kus istuda, koht, kuhu telefon kinnitada ja ka südamekujuline raam.

Kasutajaid ja vaatajaid juba leidub. Rannaline Anet leidis kuju olevat ääretult romantilise. "Nii et siin pilti teha jääb ikka eluks ajaks meelde," sõnas Anet.