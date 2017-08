Tudengid ehitasid Soomaale ujuvsauna

Ujuvsaun on kavandatud peatus- ja puhkepaigaks kohalikele elanikele ja looduses matkajatele.

"Valisime sel korral suvekooli teemaks sauna, sest saun on ruumi loomist õppivate tudengite jaoks programmina mitmetasandiline ja huvitav, haarates enda alla arhitektuuri, sisearhitektuuri, ehitusfüüsika ja erinevad klimaatilised ning kultuurilised aspektid. See on hea võimalus tutvustada suvekooli rahvusvahelisele seltskonnale põhjamaises kultuuris niivõrd olulist tüpoloogiat, mis on läbi ajaloo saatnud eestlast sünnist surmani," selgitas üks juhendajatest, EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks.

Nüüd Soomaal matkajate kasutusse minev kümblusasutus jääb ankrusse lõkkeplatsi lähedal, kus Tõramaa jõgi suubub Raudna jõkke. Suvekooli FLOODED korraldas EKA sisearhitektuuri osakond koostöös riigimetsa majandamise keskusega.