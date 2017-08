Kuulake: Liam Gallagher on tagasi

Kunagine Oasise laulja Liam Gallagher tuleb pärast ebaõnnestunud Beady Eye projekti ja mitmeaastast tagasitõmbumist lagedale sooloalbumiga, millelt avaldas nüüd singli "For What It's Worth".

Debüütsooloalbum "As You Were" ilmub 6. oktoobril plaadifirmast Warner Bros.

Liam Gallagher on juba andnud mitu kontserti ja tema eelmine singel "Wall Of Glass" on kogunud koos värske palaga "Chinatown" üle 12 miljoni striimi. Viimast vôrdles ajakiri Rolling Stone Oasise klassikuga "Champagne Supernova".

"For What It’s Worth'i" kirjutas Liam koos Simon Jonsiga. Produtsent on Dan Grech-Marguerat.

"Ma tahtsin kirjutada vabanduse," ütles Liam. "Mitte ainult ühele inimesele, vaid kôigile, sest ma pole kuigi hea andekspaluja."