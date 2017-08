August on loomaaias elevandikuu

Loomaaias leiavad aset kohvikuõhtud, elevandijutud, samuti on avatud infopunkt ning kogutakse annetusi elevantidele toidupauna ostmiseks. Eesti kunstiakadeemia rahvusvahelise suvekooli raames valmistavad tudengid elevantidele ka uusi põnevaid mänguasju.

Kahel laupäeval on elevanditornis avatud infopunkt, kus loomaaia töötajad on valmis vastama kõigile elevandi-teemalistele küsimustele. Täistundidel toimuvad elevandijutud: loomaaia töötajad räägivad elevantidest põnevaid lugusid, seda nii eesti kui ka vene keeles.

Elevanditornis toimub kaks kohvikuõhtut. 12. augustil räägib Tais Elephant Nature Park varjupaigas töötanud zoosemiootik Laura Kiiroja varjupaiga tööst ning üheskoos arutatakse varjupaikade vajaduse ja tuleviku teemal. Teisel kohvikuõhtul, 19. augustil jutustab Aleksei Turovski elevantide rollist inimkonna mütoloogias. Kohvikuõhtule pääseb loomaaia piletiga, kuid kohtade arv on piiratud ning vajalik on eelregistreerimine.

Selleks, et pakkuda lusti ka loomaaias elavatele elevantidele, teeb loomaaed koostööd kunstiakadeemiaga, kelle suvekooli raames disainivad ja valmistavad rahvusvahelised tudengid elevantidele mänguasju. Projekt algab 21. augustil, mil tudengid alustavad disainilahenduste loomisega. Alates 24. augustist saavad loomaaia külastajad elevandimaja juures oma silmaga näha, kuidas mänguasju tehakse ning valminud töid näeb 27. augustil.

Elevandikuu raames kogub loomaaed annetusi elevantidele toidupauna ostmiseks. Toidupaun on spetsiaalselt elevantidele mõeldud aukudega kott, mis arvestab nende jõudu ja sihikindlust. Kuna augu sisse mahub ainult lont ning kogu toitu korraga välja ei saa, peab londiline lõhna ja tunde järgi otsima just talle meelepärast toitu ning see pakub loomale tegevust mitmeks tunniks. Üks selline Saksamaal tehtud toidupaun maksab 600 eurot.

Annetusi on võimalik teha sularahas (elevandimaja juures ja kohvikuõhtutel) või loomaaia arvelduskontole:

Juurde lisada viitenumber 5229000352100023 ning märksõna "elevant".

Tallinna loomaaias elab kolm Lõuna-Aafrikas Krügeri rahvuspargis sündinud elevanti: Carl, Fien ja Draay. Tallinna saabusid nad 1985. aasta suvel. Aafrika savannielevandid kuuluvad maailma suurimate maismaaimetajate hulka. Need londiliste seltsi ja elevantlaste sugukonna esindajad on looduses enim ohustatud inimeste poolt, kes on laiendanud omiavaldusi, rikkunud ökoloogilise tasakaalu ja killustanud elevantide elupaigad. Samas on jätkuvalt suurimaks probleemiks elevandiluu salakütid.

Rahvusvahelise elevandipäeva eesmärk on teadvustada inimesi Aasia ja Aafrika elevantide probleemidest ning ohtudest. Elevandipäeva tähistatakse aastast 2012.

Päevaüritused:

12. august, rahvusvaheline elevandipäev

12.00-15.30 - Infopunkt elevanditornis

12.00 ja 14.00 - Elevandijutud eesti keeles

13.00 ja 15.00 - Elevandijutud vene keeles

18.00-19.30 - Kohvikuõhtu elevanditornis: elevantide varjupaikadest räägib zoosemiootik Laura Kiiroja (eelregistreerimisega)

19. august

12.00-15.30 - Infopunkt elevanditornis

12.00 ja 14.00 - Elevandijutud eesti keeles

13.00 ja 15.00 - Elevandijutud vene keeles

18.00-19.30 - Kohvikuõhtu elevanditornis: mütoloogilistest elevantidest räägib Aleksei Turovski (eelregistreerimisega)