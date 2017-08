Augustiunetus tõrjub autosid

Noored näitavad Viljandis, et klassikaline helilooming on siiani elujõuline

Tänavafestival Augustiunetus toimub kaheksandat korda ja selle peateljeks on tänavu Pärnu vanalinnas asuv Kuninga tänav. Kokku toimub piirkonnas ühe õhtu jooksul üle 60 kultuurisündmuse tantsust kujutava kunstini, lisaks on avatud üheõhtukohvikud.

Seoses festivaliga on Kuninga tänav alates Ringi tänavast kuni Akadeemia tänavani suletud 12. augustil kella 14 kuni 13. augustil kella 02.00-ni. „Ümbersõit toimub Ringi tänava kaudu Koidula pargi tagant, kus on sujuvamaks liiklusvoo tagamiseks piiratud parkimist ja peatumist,“ rääkis tänavuse Augustiunetuse eestvedaja Eleka Rugam-Rebane .

