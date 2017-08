Soome superstaar Alma kiitis Eestit: Tallinn on ilus linn heade restoranidega

"Ma alustasin paari aasta eest muusika tegemisega, allkirjastasin lepingu ja avaldasin oma esimese loo üle aasta tagasi ja pärast seda on kõik muudkui ülesmäge läinud," kirjeldas Alma oma kiiret lendu Raadio 2 reporterile Marta Püssale.

Kuigi Alma pole varem Eestis esinenud, tunnistas ta, et on siin korduvalt käinud. "Ma olen siin käinud palju kordi, olen käinud praamiga ligi kümme korda. Tallinnas on palju häid restorane ja see on ilus linn," kiitis Alma. Weekend festivalil õnnestus lauljataril aga esmakordselt Eesti lavadel esineda.

Weekend festivalil võttis lauljatar aega ka teiste artistide kuulamiseks ning käis Martin Garrixi kontserdil.

Alma on oma lugudega "Chasing Highs" ja "Karma" tuntust kogunud juba mõnda aega ning teda teatakse hästi värvikireva soengu pärast. "Minu õde alustas juuste selliseks värvimisega, ma alguses mõtlesin, et see ei meeldi mulle, aga siis ma armusin sellesse stiili ja mõtlesin, et ta näeb minust palju lahedam välja," rääkis Alma, kes kannab pikki neoonkollaseid juukseid. "Mul pole olnud normaalset juuksevärvi kümme aastat," tõdes lauljatar.

Ta lisas, et loodab ka viie aasta pärast endiselt muusikat teha. "Ma tahaksin, et mul oleks kolm või neli albumit väljas ja et inimesed austaksid mind artistina," kirjeldas ta oma tulevikku.