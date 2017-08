BBC uudistesaade näitas otse-eetris paljast ihu

Kuigi paljud vaatajad kartsid, et tegemist on mõne täiskasvanute filmi stseeniga, siis tundus, et tegelikult jõudis eetrisse stseen seni teadmata seriaalist, vahendas Independent.

Palja ülakehaga naine jõudis BBC uudistesaate taustal oleval arvutiekraanil 3,8 miljoni vaatajani. Õhtuse saate ankur Sophie Raworth luges samal ajal uudiseid ning ei osanud aimatagi, mis tema selja taga toimub.

Kuigi stseen ilmus eetrisse vaid lühikeseks ajaks ning väga väikesel ekraanil, tekitas see sotsiaalmeedias palju vastukaja. Paljud süüdistavad BBC-d ebaprofessionaalsuses ning sündsusetu sisu näitamises.

@BBCNews @BBCOne so this is what our tv licence pays for... porn! pic.twitter.com/Y9glj4ma1s — Emilie Deacs Deacon (@EmilieDeacon) August 9, 2017

@TheLastLeg #isitok that a man at bbc news was watching porn on Mondays news at 10 (left hand side) pic.twitter.com/yEYWEuy4NW — Benjamin Atkinson (@BenjaminAtkin18) August 8, 2017

BBC esindajad on öelnud, et uurivad juhtunut lähemalt ning koguvad alles fakte.