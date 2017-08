Stilist Jörgen Terepson: osta tuleb neid asju, mida vaja on

Terepsoni sõnul tuleb stilisti töös trendi järgida päris palju ja erinevatest allikatest inspiratsiooni ammutada. "Pean hästi-hästi palju järgima seda," sõnas ta Vikerraadio saates "Huvitaja". Filmi-, muusikavideo- või ajakirjarõivaste valikul kasutab Terepson nii kiirmoebrände kui ka Eesti disainerite toodangut.

"Minul on õnneks vist hästi läinud, saan enamustega väga hästi läbi ja nad hea meelega laenavad," selgitas Jörgen, kuidas Eesti moekunst stilisti käe läbi nähtavale ilmub. "Alati, kui on midagi vaja, me saame kokkuleppele. Ma räägin ära, mis on sisu või teema reklaamis, filmis või muusikavideos ja nad hea meelega annavad oma tooteid. Soovitavad ka, mis võiks minna, mis mitte - see on nagu ühine koostöö, päris tore."

Kui riided võtete käigus tuleb välja osta ja pole võimalik tagasi anda, jäävad need agentuuride lattu seisma ning leiavad sageli tee uuesti sarnases situatsioonis taaskasutusena. Raisku ei lähe Terepsoni sõnul midagi. Vahel jõuavad kasutatatud esemed müüki kirbuturule, kust ta ka ise esemeid soetab.

"Eks ma ise kandes näen ka, et tarbin üle tegelikult väga palju," sõnas stilist. "Lähen ostan jälle uue T-särgi, uue T-särgi, kuigi ma kas või tuunin oma riideid natuke vahepeal, saab palju ägedamaks teha ja ma ei pea üldse ostma endale asju juurde."

Kiirmood on paratamatus

"Inimesed hakkavad järjest ja järjest rohkem tarbima tänu sellele (kiirmoele - toim) kogu aeg," arvas Terepson. "Samas ma saan aru, kui on disainerriided, siis tõesti mõnikord ilmselt on asjad nii kallid, et sa lihtsalt ei jaksa osta endale seda. Mulle endalegi meeldib osta kiirmoe T-särke ja pükse, aga kui ma tahan midagi erilist või ainulaadset, siis ma tegelikult teen ise endale jakke või asju. Lihtsalt tuunin ümber natukene. Päris disainerasja ma ei jõua osta vahepeal, kuigi tahaks."

Terepsoni sõnul suudab Eesti moekunst pakkuda väga palju nii meile endile kui ka kogu maailmale ning heade võimaluste korral saaks ennast pealaest jalatallani kohaliku loominguga katta, kuna valikus on väga erinevat toodangut.

Kiirmoodi tarbib ta ka ise ja ei häbene seda, kuid samas kinnitas, et inimesed peaksid hoolsamini oma ostud läbi mõtlema. "Kui lähed poodi, siis tekib mõte, et ostan endale viie euro eest T-särgi, siis ostan jälle kümne euro eest püksid, niimoodi neid asju koguneb. Tegelikult see on vale ja sul pole neid asju vaja."

Mõistlikumaks tarbimiseks soovitab Terepson vaadata kodus oma garderoob üle ja osta ainult neid asju, mida tõesti vaja on. Lisaks tasub kriitiliselt mõelda tema sõnul ka sellele, kas peab alati käima riides viimase moe järgi, kuna ajakirjades paistab modellide seljas kõik alati väga kaunis, kuid tavaelus ei kanta tihti viimaseid moeröögatusi välja ning palju meeldivam on vaadata isikupärasema stiiliga inimesi.

Foto: Sonya Christina Tomson