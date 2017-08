Seksuoloog Arvo Haug: "Avameelselt abielust" tekitas raamatupoes kähmlusi

"Tramburai läks lahti juba varem, sest vaene toimetaja sai eest ja takka noomida. Nad pidasid hästi vastu ja mina olin ka kahe käega nii palju toeks, kui sai. Tõeline tramburai läks lahti, sest ettenägelikult oli juba kutsutud välja miilits, pakuti võimalust ametiühingute kaudu seda levitada ja oli täpselt teada, millal see raamat müügile tuleb ja et seda on arvatavasti vähe, 80 000 oli tema trükiarv, siis draamateatri vastas poes oli tõeline löömine, läks isegi kähmlusteni," meenutas Haug raamatu müügiletulekut "Vikerhommikus".

Seksuaaltervis sai Eestis teemaks juba mõned aastad varem, 1968. aastal, mil Haug psühhoneuroloogia haiglas oma kabineti avas. "Kui ma ülikooli lõpetasin, siis olid mul juba mõtted peas, aga need oli udused mõtted, et oleks tore, kui psühhoterapeutilise alaga saaks tegeleda," meenutas Haug, kuidas temast seksuoloog sai.

1968. aastal käis mees esimest korda seksuoloogiaalasel täiendustsüklil. "Siis tulid juba kursused Leningradis, Riias ja Moskvas ja kui me jõuame sellesse aega, oli mul kindel plaan, et Eestis ei piisa osalemisest kursustel, vaid meil oleks vaja ka praktilise töö keskust. Nõukogude Liidus tol ajal midagi organisatoorset polnud loodud," selgitas Haug, kelle sõnul sai lõpuks kabinet jõuga läbi pressitud.

Haug lisas, et "Avameelselt abielus" polnud tema jaoks õppematerjal, sest meditsiinilisi käsiraamatust seksuoloogiast oli ka Nõukogude Liidus piisavalt. "Selle raamatu idee saamisega ei ole mina seotud, see tuli minu jaoks meeldiva üllatusena, kui ühel päeval helistas telefon ja kirjastusest helistas selle raamatu toimetaja ja teatas, et selline asi on teoksil, neil oleks vaja isikut, kes kirjutaks sinna saatesõna," meenutas Haug, kuidas tema esmakordselt kurikuulsast teosest teada sai.

Paratamatult tekkis mehel küsimus, et miks just temalt eessõna küsitakse. "Siis selgus taust, et meil oleks palju parem meel, kui sinna alla oleks kirjutanud Eesti ENSV tervishoiu minister või äärmisel juhul tema esimene asetäitja, aga mitte ükski neist polnud nõus," naeris Haug.

Raamat osutus nii populaarseks, et oli igas Eesti perekonnas lõpuks olemas. Poolas ilmus raamat kaks aastat hiljem. "Me olime poolakatest selle võrra ees, et me olime poole paremas seisukohas," tõdes Haug.

Seda, et raamat on igaveseks ajale jalgu jäänud, Haug ei usu. "Esiteks on mälestusi alati tore lugeda, sest eesti keeles oli varem ilmunud üle maailma tuntud "Abielutehnika", mis oli tõeline rariteet nii nagu praegu "Avameelselt abielust". Ma arvan, et uued põlved tulevad ju peale, täiesti valged lehed, mida hakatakse täis kirjutama. Nüüd küll käib see kirjutamine rohkem kõrva kaudu ja interneti survel," selgitas Haug.